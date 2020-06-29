Разработка функциональности "где купить" для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки442 просмотра

Разработка функциональности «где купить» для сайта

Функциональность раздела «где купить» содержит: 

• карта магазинов

• список магазинов

• выбор города. 

Подробное описание задачи смотрите в ТЗ.

Предлагайте сроки  и стоимость.

5 лет назад
viacheslav_chudi
Вячеслав 
35 лет
5 лет в сервисе
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