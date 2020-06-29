Добрый день! Нам необходимо импортировать расходы из Яндекс.Директ в Google Analytics. Нам необходимо собирать данные из 2-х аккаунтов Яндекс и отправлять в один ресурс Google Analytics. Импорт должен работать по ...
Разработка функциональности "где купить" для сайта
Разработка функциональности «где купить» для сайта
Функциональность раздела «где купить» содержит:
• карта магазинов
• список магазинов
• выбор города.
Подробное описание задачи смотрите в ТЗ.
Предлагайте сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
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