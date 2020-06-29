Php Laravel - доработка сайта

Добрый день!

Есть ряд задачек на доработку сайта на Ларавеле.

Нужно сделать:

- форму обратной связи в контактах (отправка данных формы)

- вывод в админку данных для удобного редактирования (сейчас весь фронт просто в коде записан, неудобно править...): логотип, о компании (текст и картинка), преимущества компании (иконка + заголовок + описание), как мы работаем (схема с шагами), тарифы (3 столбца со списком услуг)

- возможно, что-то еще по мелочи добавится, поэтому если сможете написать стоимость 1 часа работы по доп услугам, то будет удобно ориентироваться в ценах

Верстать не нужно. Но если умеете, то это плюс.

Спасибо за внимание!