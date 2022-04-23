dpassov

Пассов dpassov

 
48 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Full stack разработчик

Full stack coder. 2 года коммерческой разработки. Большой опыт построения проектов, основанных на взаимодействии со сторонними API. Особенно интересна разработка проектов с нуля.

Skills

1. Javascript 

2. Jquery

3. React-Redux

4. REST API

5. Node

6. Express

7. Mongo DB

8. Firebase

9. Mysql

10. Laravel

11. SCSS, Bootstrap 3, 4

12. Figma.

JavascriptLaravelMySQLBootstrapFigmajQueryRESTFirebaseSCSSReact.jsRedux