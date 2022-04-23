Full stack разработчик
Full stack coder. 2 года коммерческой разработки. Большой опыт построения проектов, основанных на взаимодействии со сторонними API. Особенно интересна разработка проектов с нуля.
Skills
1. Javascript
2. Jquery
3. React-Redux
4. REST API
5. Node
6. Express
7. Mongo DB
8. Firebase
9. Mysql
10. Laravel
11. SCSS, Bootstrap 3, 4
12. Figma.
Портфолио
- Приложение для поиска авиабилетов Biletikoff49 просмотров
- Реализация API данных по перелетам.94 просмотра
- Поиск авиабилетов React Redux Node Express102 просмотра
- Агрегатор туров Laravel107 просмотров