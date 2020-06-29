Доработка CS-Cart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка521 просмотр

Здравствуйте, ТЗ ниже. Пишите у кого есть опыт подобной работы с данным движком и сможет помочь.

5 лет назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Арсентий
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад