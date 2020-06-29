Google speed test / php framework laravel

и мобильную и компьютерную версию необходимо вывести в зеленую зону гугл спид теста

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru

работа строго с проверенными людьми c отзывами

сайт на php framework codeigniter

подробности в телеграме, скайпе или личке - оставляйте контакт для оперативной связи - сразу же скину ссылку на страничку - она небольшая и не сложная (сейчас желтые зоны спид теста)