Google speed test / php framework laravel

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Закрыт2 заявки483 просмотра

и мобильную и компьютерную версию необходимо вывести в зеленую зону гугл спид теста

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru

работа строго с проверенными людьми c отзывами

сайт на php framework codeigniter

подробности в телеграме, скайпе или личке - оставляйте контакт для оперативной связи - сразу же скину ссылку на страничку - она небольшая и не сложная (сейчас желтые зоны спид теста)

CodeIgniterLaravelPHP
5 лет назад
nik_skolkovo
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