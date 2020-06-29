Вложения файлов для custom_mail

У нас применяется custom_mail (почему - это отдельный разговор), - проблема во вложениях. Необходимо, чтобы в веб-формах обратной связи были вложения и они отправлялись через cuscom_mail (Битрикс сильно доработанный).

Есть также и другие задачи развития по Битриксу.