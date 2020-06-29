Надо создать сайт с личным кабинетом (ЛК) со следующим функционалом:

1. Выгрузка лидов и заказов из Ecwid, Insales в ЛК по api.

2. Выгрузка, изменение статусов заказа из ЛК в 1С Управление Торговлей.

3. При оплате налом с одним аккаунтом 1С, безналичный второй аккаунт 1С.

4. Раздел дела в ЛК интеграция по api с TODO.

5. Связать заказы и лиды с TODO делами.

6. Отправка задачи кладовщику на комплектацию.

7. Интеграция с сервисом логистики по api.

-

минимальные требования к дизайну. сойдет любой шаблон бутстрап.

-

Интересует цена и сроки. Приоритет тем, кто живет в Москве и может подъехать в офис для обсуждения проекта.

-

ПОКА ВИСИТ АКТУАЛЬНО!