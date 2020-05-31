hamillioner

Постараюсь обьяснить суть нашего вопроса и задачи. Есть готова админка (Мягко сказать плохая), структуру а точнее разделы и функционал этой админки нужно перенести на готовый шаблонный и красивый вариант (Графики, Стистики) наверняка такие видели ...
Компания Webbin предоствляет IT услуги такие как :
Web-программирование, разработка проектов, мобильная разработка, Desktop-разработки, Web-дизайн, графический дизайн, полное маркетинг продвижение в соц.сетях и так же в дополнении предоставляет услуги Хостинга.
О команде: Профессиональные и молодые сотрудники с хорошим опытом, с большими амбициями и целеустремленностью, а самое главное относятся к своей работе с любовью, ведь все в этом мире начинается именно с "Любви" Все виликое, большое и впечатляющее начинается именно с этого!
Наши услуги:
- Разработка Web-проектов (Сайты, Сервисы, Магазины и т.д)
- Разработка мобильных приложений (Android/IOS)
- SMM/SEO маркетинг (Продвижение вашего бизнеса в интернете)
- Дизайн любого вида, 3D анимации и дизайн интерьера
- Анализ и советы для улучшение продаж в вашем бизнесе.
Наша цель не деньги, а качественный сервис и услуги, ваш успех в бизнесе и наш успех! В приоритете расчитываем работать на долгосрочной перспективе и делать ваш бизнес и дело все лучше и лучше!
Обратная связь:
Telegram @hamillioners
📞 Телефон +998903200723
E-mail адрес [email protected]
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть небольшие ошибки по админке которые нужны исправить пишите обсудим и покажу подробнее что за ошибки (HPH 7 Laravel)Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Подробности будут прописанны в документе ниже.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
- $65
Сам сайт уже готов и с Front части и с back части просто есть поправки они будут ниже 1. Когда выбран русский язык при нажатии на это кнопку выходить должна русская версия pdf (а ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
нужен сайт на подобе fl.ruСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Нужно создать сайт фриланс биржу чтобы там были все функции как на fxpro.com цену и сроки обсудим дальше предлогайте буду ждатьСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад