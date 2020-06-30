Переделать сайт

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Закрыт6 заявок680 просмотров

День добрый, Надо из этого уродца https://www.unadane.org/ сделать что-то человеческое.  В зависимость от цены мы с вами обсудим идеи.  Сайт англоязычный но  курировать буду я. Технически вы сайт тоже настраиваете или нужен другой специалист?    Весь архив перевести в Блог . Лендинг педжа, будут кросс  - ссылки. Добавить  кнопки соц сетей.   Простой дизайн - плиточный https://www.getsmarter.com/ где можно  или как сейчас делают одностраничный. https://gameglobal.events/ Текст я будут менять  Сайт будет 6 страниц  Благ - не знаю - как эт считается ? если все эти сттьи превести в нормльный вид...? 

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