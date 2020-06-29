Поиск по сайту (sphinx / solr / elasticsearch / etc.)

Приветствую!

Необходима настройка ПО для поиска и индексации по данным из БД MySQL 5.7 (8 таблиц).

Фронтенд уже готов, никакой работы не требуется.

Бекенд – тоже готов, потребуется только пара примеров вызова всех необходимых случаев поиска из php 7.4 бекенда.

ПО рассматриваю любое (sphinx, solr, elasticsearch, etc.), которое будет соответствовать требованиям по ресурсам и производительности (до 16GB RAM, до 150 мс результат поиска, объём данных ~ 10 GB, ежедневное обновление индекса).

Задачи у поиска такие:

1) Релевантный поиск по всему набору данных, формирование сниппетов по каждому результату

3) Автодополнение строки поиска (с возможностью фильтрации по категории)

2) Поиск с ограничением по категории

4) Поиск похожих объектов по имени (с возможностью фильтрации по категории)

Язык контента – русский (95%), английский (5%).

Настройка будет производится на выделенном вам VPS на Debian 9, и я предоставлю тестовый набор данных: дамп БД с таблицами по 5000 записей в каждой. Всё ПО нужно будет установить самостоятельно.

Так же будет необходима инструкция по переходу на более мощный продакшн-сервер, и ваши рекомендации по соответствующему изменению настроек.

Спасибо)