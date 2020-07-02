Добавить ЧПУ на PHP сайт

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Завершен7 заявок767 просмотров

Добавить ЧПУ на обычный сайт PHP для товаров. Сайт рукописный. Товары формируются get запросом.

Ссылка на сайт. http://kenigz.org/item_page.php?id=3

 

PHP
5 лет назад
ignatenk0stas
27 лет
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2 года назад

Выбранный исполнитель

fonclub
39 лет
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3 года назад
5 лет назад
$25
1 день
Escrow
Со всем помог, обо всем проконсультировал! Спасибо!
Задача была поставлена четко, оплата сделана своевременно. Спасибо)

Заявки фрилансеров

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