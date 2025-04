Исправить рефферальную ссылку

Есть сайт с партнерским кабинетом. Там разумеется рефферальная ссылка.

Вебмастер - партнер сайта, жалуется что в ссылке нужны параметры определенные.

Задача - настроить партнерскую ссылку.

Сайт самопис на PHP. Вот требования, сам адрес скрыт и будет дан исполнителю.

"we need the tracking link with two sub_id parameters {pid} & {clickid}

For example:

https://thesite.com/welcome/85&s1={pid}&s2={clickid}

or

https://thesite.com/welcome/85&aff_sub={clickid}&aff_sub2={pid}

I repeat just for example... Variables s1, s2, aff_sub, aff_sub2 can be different