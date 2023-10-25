Перенести сайт на laravel на другий vps

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В мене є сайт, написаний на ларавелі, він на впс на лінуксі лежить. суть сайта перше - управляє цінами на сайті пром.юа, друге, з нашої срм копіює дані і переносить в гугл таблицю, робить це по розкладу
робиться це не через апі, а імітується просто користувач, типу ctrl c ctrl v
Потрібно перенести цей сайт на других впс.
Підключення там через ssh
На новому впс потрібно буде переустановити сервер на Ubuntu 20.04, а то щас там новіша версія, яка не підтримує програму.
Очікую ваших пропозицій
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