Перенести сайт на laravel на другий vps

В мене є сайт, написаний на ларавелі, він на впс на лінуксі лежить. суть сайта перше - управляє цінами на сайті пром.юа, друге, з нашої срм копіює дані і переносить в гугл таблицю, робить це по розкладу

робиться це не через апі, а імітується просто користувач, типу ctrl c ctrl v

Потрібно перенести цей сайт на других впс.

Підключення там через ssh

На новому впс потрібно буде переустановити сервер на Ubuntu 20.04, а то щас там новіша версія, яка не підтримує програму.

Очікую ваших пропозицій