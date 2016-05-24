Здравствуйте нужен ИМ (тематика - кальяны и аксессуары для кальянов) можно по каком то шаблону, или может готовый у кого то есть главное, чтобы люди когда находили объявление на ОЛХ переходили на сайт, и там уже выбирали сразу скажу, ...