Вітаю. у нас маленький колл центр, для товарного бізнесу. В мене є сайт, через який ми здійснюєм дзвінки. Ось тз по якому цей сайт розроблявся. https://docs.google.com/document/d/1Sp1TU5KJEZhm0jAk837PqgOGw81cLTLaDTnu82Ul_3U/edit На даний момент сайт ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 часов назад
- $40
В мене є сайт, написаний на ларавелі, він на впс на лінуксі лежить. суть сайта перше - управляє цінами на сайті пром.юа, друге, з нашої срм копіює дані і переносить в гугл таблицю, робить це ...Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
- $1500
Доброго дня, у нас міні колл-центр, потрбно розробити сайт, через який менеджери будуть здійснювати дзвінки.Біль - не хочу щоб менеджери вибирали замовлення, хто коли телефонує. Менеджер просто стає в статус готов, система бачить що є ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Доброго дня, є сайт, [url=https://freelancehunt.com/out?url=https%3A%2F%2Favtocall.elephpant.pp.ua%2F]https://avtocall.elephpant.pp.ua/[/url]логін ZkTnliKKRGпароль 0kehhY1CpuСайт розробляється для дзвінків, з браузера. Для цього буде інтеграція з бінотелом через SIP (цю частину роботи буде робити інший програміст). Далі через вебхук на сайт з дзвінками потрапляють номери з ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $30
Доброго дня. Для реклами потрібно створити для 1 товару по 8 фото креативів 1920х1080 = 4 штуки 1080х1080 = 4 штук На даний момент є 6 товарів, для яких потрібно зробити фото. Приклад креативів (це не 2 фото, а просто ...Обработка фотографий13 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Доброго дня, є сайт, зовнішній вигляд ось такий (фото додав)Ось дані від розробника сайту"Використовується Бекенд - чистый php, фронтенд - чистый js. "потрібно поставити adminlte, і перенести уже робочий функціонал, щоб все і далі працювало. Також ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Доброго дня.Є сайт, який через вебхук отримує дані з срм salesdrive, система робить список і далі по цьому списку йде продзвін клієнтів.Ось дані від розробника сайту"Використовується Бекенд - чистый php, фронтенд - чистый js. Плюс ...Системное администрирование1 заявкаЗакрытгод назад
Доброго дня. Є сайт, який через вебхук отримує дані з срм salesdrive, система робить список і далі по цьому списку йде продзвін клієнтів. Ось дані від розробника сайту"Використовується Бекенд - чистый php, фронтенд - чистый js. Плюс ...Системное администрирование2 заявкиЗакрытгод назад
Ми займаємось прозвоним замовлень, які поступили з інтернет магазині. Хочу автоматизувати процес набору замовлень, щоб менеджер не вибирав замовлення по яким хоче чи не хоче телефонувати, і не витрачав час щоб набрати номер телефону. Тобто менеджер просто ...Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Здравствуйте есть сайт, который : 1)есть много сайтов на проме, я на одном сайте меняю наличие, и везде проставляется правильное наличие 2)точно так же с карточками товара на пром, меняю в одном месте, и везде изменяются 3)идет парсинг данных ...Закрыт2 года назад
Здравствуйте есть сайт, который : 1)есть много сайтов на проме, я на одном сайте меняю наличие, и везде проставляется правильное наличие 2)точно так же с карточками товара на пром, меняю в одном месте, и везде изменяются 3)идет ...Закрыт2 года назад
Здравствуйте есть сайт, который : 1)есть много сайтов на prom.ua, я на одном сайте меняю наличие, и везде проставляется правильное наличие 2)точно так же с карточками товара на пром, меняю в одном месте, и везде изменяются 3)идет парсинг ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем привет У меня на [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fprom.ua]Prom.ua[/url] есть 20 сайтов проблема - изменять наличие и т.д., приходится делать на каждом сайте. Нужно сделать, чтобы на 1м сайте ставлю изменения, и эта информация на остальные сайты передается! В прома есть доступ по АРІ Поля ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт3 года назад
Я использую срм [url=https://freelancehunt.com/out/%2F%2Fsalesdrive.me]salesdrive.me[/url] и хочу туда подключить сервис Voiptime И там и там есть ключ API [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fapi.voiptime.net%2F]http://api.voiptime.net/[/url] Разрабочик срм дал такую рекомендацию "Для інтеграції voiptime - потрібно зв'язати їх івенти по дзвнках: [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fapi.voiptime.net%2Fru%2Fevents-acd.html%23event-acdEnd]http://api.voiptime.net/ru/events-acd.html#event-acdEnd[/url] з АПІ SalesDrive по дзвінках: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fua.salesdrive.com.ua%2Fknowledge%2Fvoip-telephony-integration%2Ftelephony-integration-api%2F]https://ua.salesdrive.com.ua/knowledge/voip-telephony-integration/telephony-integration-api/[/url] " Нужно интегрировать, чтобы информация о ...Закрыт4 года назад
- $40
Делали мне сайт, но так и не доделал тз с картинками можно скачать тут [url=https://yadi.sk/i/X3bx9cfa3Jgt5d]https://yadi.sk/i/X3bx9cfa3Jgt5d[/url] все сайты на опенкарт интересует кто может все доделать и в какие строки? жду ваши предложенияHTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте нужен ИМ (тематика - кальяны и аксессуары для кальянов) можно по каком то шаблону, или может готовый у кого то есть главное, чтобы люди когда находили объявление на ОЛХ переходили на сайт, и там уже выбирали сразу скажу, ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте нужно установить шаблон, настроить и сделать под магазин для продажи табаков для кальяна вот старый магазин www.alfakher.od.ua нужно что то типа него, чтобы были в шапке разделы, типа ТАБАК В НАЛИЧИИ, где просто текст, и такой как аксессуары, где ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен сайт для девушки, занимающийся маникюром бюджет ограничен, до 1000 грн пишите Ваши предложения как вариант, типа что то такое http://esalon.com.ua/ буду выбирать по оптимальным - цена -функционалСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте нужно добавить более 500 товаров с сайта пром.юа на сайт, платформа опенкарт цену смотреть на одном сайте, описание на другом брать(сайты даю) фото брать у меня же на пром.юа оплата 50 коп за 1 товарНаполнение сайтов2 исполнителяЗавершен8 лет назад
- $100
Здравствуйте. Ищу человека, чтобы создал интернет магазин по продаже наручних часов. так же нужно будет заниматься продвижением сайта Так же я предоставлю домен www.годинник.com.ua - уже куплен и оплачен. жду Ваших предложений. Я занимаюсь продажами в интернете более 3х ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт8 лет назад