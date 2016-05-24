vaadim

Вадим Майборода vaadim

 
30 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1088
выплачено фрилансерам
8%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
seal12
Артур 
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
$1088
9 баллов
год назад
Автодозвон інтернет магазину, колл центр
Было бы странно, если бы гарантий не было. Сроки затянулись, но в связи с форс-мажором — отключениями электричества.
Виконавець молодець, виконав все в домовлені строки, ще дав гарантію на роботу сайта, що дуже круто і виконує це! Рекомендую
Ответный отзыв
Vadim17
Вадим 
26 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Нужен сайт для девушки, занимающийся маникюром
Хороший заказчик! Четко дал задачу и вовремя оплатил!
Все сделано очень быстро и в лучшем виде! рекомендую!
Ответный отзыв
Weblancer74
Георгий 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Контент-менеджер на аукро (добавление товаров на сайт)
Сработались. Советую долгосрочное сотрудничество.
Приятно работать, быстро и профессионально исполняет работу рекомендую!
Ответный отзыв
tzara1972
51 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Добавить товары на сайт, кмс опенкарт
Отличный заказчик! Всегда на связи. Задачи поставлены четко и ясно. Оплата вовремя. Рекомендую.
Все сделано качественно и быстро! рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
ZakkWild
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Добавление товара на Prom.ua и другие площадки
Очень хороший заказчик. Задание ясное и четкое, оплата своевременная. В общении вежлив и тактичен. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Все исполнил быстро, качественно и в строк. рекомендую к сотрудничеству!
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