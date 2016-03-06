Нужен сайт по продаже табака для кальяна

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок283 просмотра

Нужно сделать сайт для продажи табака для кальяна

не обязательно интернет магазин, можно что то типа такого

уникальный дизайн не обязательно, можно шаблон, главное чтобы нормально смотрелось

нужен функционал, там регистрация, подключить коменты ВК, ссылки на ВК и т.д.

много заплатить сейчас не могу, пока что оплата до 300-500грн!

хотелось бы на основе joomla, wordpress, или ИМ opencart  но рассмотрю все варианты.

жду Ваших предложений. 

п.с. можете присылать ссылки на пример сайта в ЛС

JoomlaOpencartWordPress
9 лет назад
vaadim
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Rita24
42 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$20
5 дней
Сделка завершена, все на высшем уровне! очень быстро, качественно, учет любих пожеланий и очень хорошие советы! Советую к сотрудничеству, как ответственного исполнителя.
Хороший был заказ. Заказчик четко понимал чего он хочет, всегда был на связи, принимал решения.

Заявки фрилансеров

Rita24
42 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад

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