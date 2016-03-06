Нужен сайт по продаже табака для кальяна

Нужно сделать сайт для продажи табака для кальяна

не обязательно интернет магазин, можно что то типа такого

уникальный дизайн не обязательно, можно шаблон, главное чтобы нормально смотрелось

нужен функционал, там регистрация, подключить коменты ВК, ссылки на ВК и т.д.

много заплатить сейчас не могу, пока что оплата до 300-500грн!

хотелось бы на основе joomla, wordpress, или ИМ opencart но рассмотрю все варианты.

жду Ваших предложений.

п.с. можете присылать ссылки на пример сайта в ЛС