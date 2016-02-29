Разработка сайта

Доброго времени суток. У нас сеть мебельных магазинов в РБ и Литве, так же планируется открытие магазинов в Латвии. Есть сайты в РБ- kofra.by и kofra.lt - нужно их переделать или вообще новые сделать. Чтоб были красивые и удобные для клиентов сайты с возможностью интернет продаж. Так же на базе этих сайтов сделать сайт в Латвии.