Создание сайта с олимпиадами для школьников

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок295 просмотров

На текущий момент сайт работает на Джумла 3 в ручном режиме. Нужно перевести сайт в автоматический режим. Краткое ТЗ во вложении. Движок можно сохранить, можно не сохранять. Очень желательно дальше вести сайт - поддерживать и дорабатывать проект.

Пример: http://ginger-cat.ru/

Joomla
9 лет назад
MarkAvreliy
Петров 
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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