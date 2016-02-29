Нужно разработать интернет-магазин на битрикс по дизайну в атаче. Компании и группы специалистов не рассматриваю. Для выбора исполнителя просьба в ответе указать: ...
Создание сайта с олимпиадами для школьников
На текущий момент сайт работает на Джумла 3 в ручном режиме. Нужно перевести сайт в автоматический режим. Краткое ТЗ во вложении. Движок можно сохранить, можно не сохранять. Очень желательно дальше вести сайт - поддерживать и дорабатывать проект.
Пример: http://ginger-cat.ru/
Заявки фрилансеров
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