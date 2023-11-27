Разработка модуля-калькулятора

Веб-программированиеЗавершен5 заявок80 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо разработать модуль-калькулятор согласно ТЗ.

ТЗ во вложении.

Модуль будет установлен на сайт с движком Вордпресс

2 месяца назад
guest_1496622903552
Россия
7 лет в сервисе
Был
день назад
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Выбранный исполнитель
Artiom-1984
Артём 
39 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
2 месяца назад
$50
10 дней
С Артемом сработали очень даже хорошо, лояльность к заказу на высшем уровне. По ходу работы Артем предлагал идеи, быстро делал доработки. Мы дальше продолжаем работать, по новому ТЗ. Рекомендую.
Отлично поработали. Хорошее ТЗ, не требующее доработок и уточнений, - залог успеха.