Never1n

Максим Never1n

 
20 летУкраина/Каменское
год на фриланс-бирже
Был
3 часа назад
Python dev

Привіт всім, мене звати Максим! Я Пайтон розробник у напрямку Web. У цій сфері більше року. Також маю досвід у верстанні сайтів та роботи з JS.

Python
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_1696506569550
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
3 месяца назад
Онлайн калькулятор для сайту
Швидко обговорили завдання. Робота була зроблена швидше ніж я очікував. Після здачі роботи були виявлені певні правки, які Максим виправив без проблем. Був постійно на звʼязку.
Дуже приємна людина. Грамотно поставлена задача, під час виконання, був завжди на зв'язку.
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