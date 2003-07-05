Python dev
Привіт всім, мене звати Максим! Я Пайтон розробник у напрямку Web. У цій сфері більше року. Також маю досвід у верстанні сайтів та роботи з JS.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 месяца назад
Швидко обговорили завдання. Робота була зроблена швидше ніж я очікував. Після здачі роботи були виявлені певні правки, які Максим виправив без проблем. Був постійно на звʼязку.
Ответный отзыв
Дуже приємна людина. Грамотно поставлена задача, під час виконання, був завжди на зв'язку.