Необхідно створити поле вводу телефону в інпуті форм сайту в форматі +38. Це потрібно для забезпечення коректної передачі даних з форм у CRM-систему. Важливо, щоб дані надходили у правильному форматі та були готові до обробки.
- $25Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
- $30
Необхідно збільшити швидкість завантаження нового сайту на WordPress. Плагінів немає, потрібно провести оптимізацію і налаштування для покращення продуктивності. У разі успішної роботи, можливе отримання другого проекту для оптимізації.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $30
Необхідно прискорити завантаження сайту, піднявши показники продуктивності до 90+ за Google PageSpeed. Вимоги включають оптимізацію коду та ресурсів.HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
- $150
Необхідно створити онлайн калькулятор для розрахунку вартості декоративної рейки з декількома модифікаторами. Користувач вводить дані: довжина та висота приміщення, крок між рейками, порода деревини, фарбування та монтаж. Калькулятор має надавати вартість проекту і вартість квадратного метра, а також можливість завантажити PDF-пропозицію в обмін на номер телефону. Передбачена можливість змінювати ціни.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад