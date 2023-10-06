Rzhavsky

Олександр Ржавський Rzhavsky

 
37 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$155
выплачено фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Програмування форм сайту

    $25

    Необхідно створити поле вводу телефону в інпуті форм сайту в форматі +38. Це потрібно для забезпечення коректної передачі даних з форм у CRM-систему. Важливо, щоб дані надходили у правильному форматі та були готові до обробки.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 месяцев назад

  • Збільшити швидкість завантаження сайту на WP

    $30

    Необхідно збільшити швидкість завантаження нового сайту на WordPress. Плагінів немає, потрібно провести оптимізацію і налаштування для покращення продуктивності. У разі успішної роботи, можливе отримання другого проекту для оптимізації.

    Настройка плагиновОптимизация кодаWordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Онлайн калькулятор для сайту

    $150

    Необхідно створити онлайн калькулятор для розрахунку вартості декоративної рейки з декількома модифікаторами. Користувач вводить дані: довжина та висота приміщення, крок між рейками, порода деревини, фарбування та монтаж. Калькулятор має надавати вартість проекту і вартість квадратного метра, а також можливість завантажити PDF-пропозицію в обмін на номер телефону. Передбачена можливість змінювати ціни.

    Создание калькуляторов
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

Отзывы фрилансеров

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$25
10 баллов
6 месяцев назад
Програмування форм сайту
Доволі хороша комунікація, задача поставлена чітко і зрозуміло, що навіть не потрібно було уточнювати. Рекомендую!
Сподобалась оперативність і якість, з якою була виконана робота. Крім того, були надані корисні рекомендації з приводу роботу сайту для подальшої оптимізації. Професійний підхід до роботи. Рекомендую!
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
$30
10 баллов
год назад
Прискорення завантаження сайту
Оптимизация кода
Все отлично, спасибо за предоставленную работу.
Сайт загружается быстро. Работа сделана быстро и качественно
Ответный отзыв
Never1n
Максим 
21 год
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
2 года назад
Онлайн калькулятор для сайту
Создание калькуляторов
Дуже приємна людина. Грамотно поставлена задача, під час виконання, був завжди на зв'язку.
Швидко обговорили завдання. Робота була зроблена швидше ніж я очікував. Після здачі роботи були виявлені певні правки, які Максим виправив без проблем. Був постійно на звʼязку.
Ответный отзыв