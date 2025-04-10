Налаштування інтернет-магазинів

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Открыт2 заявки27 просмотров

Бренд Bofort, відомий своїми дерев'яними рейками, панелями та ексклюзивними столами з епоксидної смоли. Ми створюємо для наших клієнтів надихаючи інтерʼєри з ретельним підбором кольорів та текстур деревини. Кожен наш проєкт - це врахування найдрібніших деталей і побажань клієнта, щоб забезпечити найвищий рівень обслуговування. 

Ми прагнемо надати якомога більшому числу людей можливість щодня насолоджуватись затишними інтерʼєрами, тому шукаємо партнерів для налаштування інтернет-магазинів. 

Що потрібно:

  1. Провести аналіз ніші і сформувати структуру подачі матеріалу кінцевим покупцям.

  2. Заповнити діючий інтернет-магазин, створений на платформі Хорошоп товарами. Створити опис, графіку та модифікатори для правильної синхронізації з іншими платформами.

  3. Налаштувати правильну інтеграцію з маркетплейсом Prom для синхронізації цін, що регулярно змінюються.

  4. Створити акаунт на Rozetka і налаштувати інтеграцію з Хорошоп.

  5. Створити інтеграцію між Prom та платформою Епіцентр.

Проєкт може розглядатись як разовий або з постійною підтримкою. Розглядаємо також подальший супровід всіх інтернет-магазинів: підтримку актуальності товарів та цін, підтримка інтеграцій, консультування та продажі.

Интеграция APIНастройка интернет-магазинов
16 часов назад
Олександр
 
38 лет
2 года в сервисе
Был
11 часов назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Денис
 
22 года
8 месяцев в сервисе
Был
5 часов назад
9 часов назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
4 отзыва(-1)
15 часов назад