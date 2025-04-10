Требуется собрать простой интернет-магазин на платформе Битрикс по предоставленному дизайну. Используйте стандартные компоненты для реализации проекта. В заявке укажите сроки выполнения и стоимость услуг.
Налаштування інтернет-магазинів
Бренд Bofort, відомий своїми дерев'яними рейками, панелями та ексклюзивними столами з епоксидної смоли. Ми створюємо для наших клієнтів надихаючи інтерʼєри з ретельним підбором кольорів та текстур деревини. Кожен наш проєкт - це врахування найдрібніших деталей і побажань клієнта, щоб забезпечити найвищий рівень обслуговування.
Ми прагнемо надати якомога більшому числу людей можливість щодня насолоджуватись затишними інтерʼєрами, тому шукаємо партнерів для налаштування інтернет-магазинів.
Що потрібно:
Провести аналіз ніші і сформувати структуру подачі матеріалу кінцевим покупцям.
Заповнити діючий інтернет-магазин, створений на платформі Хорошоп товарами. Створити опис, графіку та модифікатори для правильної синхронізації з іншими платформами.
Налаштувати правильну інтеграцію з маркетплейсом Prom для синхронізації цін, що регулярно змінюються.
Створити акаунт на Rozetka і налаштувати інтеграцію з Хорошоп.
Створити інтеграцію між Prom та платформою Епіцентр.
Проєкт може розглядатись як разовий або з постійною підтримкою. Розглядаємо також подальший супровід всіх інтернет-магазинів: підтримку актуальності товарів та цін, підтримка інтеграцій, консультування та продажі.
Заявки фрилансеров
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