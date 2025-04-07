Интернет магазин на opencart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Открыт14 заявок342 просмотра

Необходимо установить и настроить шаблон интернет магазина на opencart с небольшими правками(смена названия, контактных данных, разделов и тп)

Хорошо, если есть возможность парсинга и наполнение товаров. Цена обсуждается

OpencartПарсинг данныхСоздание интернет-магазинов
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