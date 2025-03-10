Описание проекта:

У меня есть интернет-магазин на платформе Webasyst/Shop-Script, но он требует доработки:

Улучшение дизайна и интерфейса

Настройка адаптивности (правильное отображение на мобильных устройствах)

Установка и настройка нужных плагинов

Оптимизация работы сайта (скорость загрузки, удобство использования)

Возможна интеграция с внешними сервисами (например, ING, DHL, PostNL)

Требования к кандидату:

✅ Опыт работы с Webasyst/Shop-Script

✅ Понимание PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript

✅ Опыт интеграции с API (будет плюсом)

✅ Ответственность, соблюдение сроков

Формат работы:

📌 Удаленно

💰 Оплата обсуждается (фиксированная сумма или почасовая работа)

Если у вас есть портфолио или примеры работ по Webasyst, присылайте в отклике!