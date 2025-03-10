Создание backend для интернет-магазина с использованием Django. Проект включает управление товарами, категориями и отзывами, динамическое отображение товаров, систему лайков и возможность оставлять комментарии. Ожидается реализация функционала корзины и отзывов к товарам.
WEBASSYT Требуется фрилансер для доработки сайта на Webasyst
Описание проекта:
У меня есть интернет-магазин на платформе Webasyst/Shop-Script, но он требует доработки:
Улучшение дизайна и интерфейса
Настройка адаптивности (правильное отображение на мобильных устройствах)
Установка и настройка нужных плагинов
Оптимизация работы сайта (скорость загрузки, удобство использования)
Возможна интеграция с внешними сервисами (например, ING, DHL, PostNL)
Требования к кандидату:
✅ Опыт работы с Webasyst/Shop-Script
✅ Понимание PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript
✅ Опыт интеграции с API (будет плюсом)
✅ Ответственность, соблюдение сроков
Формат работы:
📌 Удаленно
💰 Оплата обсуждается (фиксированная сумма или почасовая работа)
Если у вас есть портфолио или примеры работ по Webasyst, присылайте в отклике!
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