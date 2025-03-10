WEBASSYT Требуется фрилансер для доработки сайта на Webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок230 просмотров

Описание проекта:
У меня есть интернет-магазин на платформе Webasyst/Shop-Script, но он требует доработки:

  • Улучшение дизайна и интерфейса

  • Настройка адаптивности (правильное отображение на мобильных устройствах)

  • Установка и настройка нужных плагинов

  • Оптимизация работы сайта (скорость загрузки, удобство использования)

  • Возможна интеграция с внешними сервисами (например, ING, DHL, PostNL)

Требования к кандидату:
✅ Опыт работы с Webasyst/Shop-Script
✅ Понимание PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript
✅ Опыт интеграции с API (будет плюсом)
✅ Ответственность, соблюдение сроков

Формат работы:
📌 Удаленно
💰 Оплата обсуждается (фиксированная сумма или почасовая работа)

Если у вас есть портфолио или примеры работ по Webasyst, присылайте в отклике!

CSSHTMLJavaScriptPHPWebasystАдаптивный дизайнДоработка сайтовИнтеграция APIНастройка плагиновОптимизация кода
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