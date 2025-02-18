Приветствую коллеги!

ЗАдача собрать магазин на Woocommerce + WP с функционалом аналогичным этому: https://crumblcookies.com/order



Внимательно изучите путь клиента. Наш продукт аналогичный печенькам и тоже нужна возможность накидывать в коробку ограниченное количество вкусняков.



Нужна интеграция Stripe и Doordash для работы в Канаде.



Также нужно будет натянуть кастом дизайн.



Жду ваших предложений.