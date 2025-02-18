Собрать магазин на woocommerce

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт15 заявок144 просмотра

Приветствую коллеги!
ЗАдача собрать магазин на Woocommerce + WP с функционалом аналогичным этому: https://crumblcookies.com/order

Внимательно изучите путь клиента. Наш продукт аналогичный печенькам и тоже нужна возможность накидывать в коробку ограниченное количество вкусняков.

Нужна интеграция Stripe и Doordash для работы в Канаде.

Также нужно будет натянуть кастом дизайн.

Жду ваших предложений.

WooCommerceWordPressИнтеграция платежных системСоздание интернет-магазинов
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