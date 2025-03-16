Разработка интернет-магазина по продаже цифровых товаров с функцией автовыдачи. Важным условием является внимательное изучение всех деталей, указанных в ТЗ. Необходимо учесть все требования для успешной реализации проекта.
Создание онлайн магазина на Wordpress.org
Необходимо создать клон дизайна онлайн магазина http://bryanjimenezny.com только с другими товарами тд. и создать из этого новый магазин.
Заявки фрилансеров
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