Создания интернет-магазина

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Закрыт9 заявок340 просмотров

Требуется веб-разработчик для создания интернет-магазина

Наша компания Mira Comp ищет опытного веб-разработчика или команду для создания интернет-магазина проекторов и аксессуаров. Нам нужен функциональный, быстрый и адаптивный сайт с удобным каталогом, фильтрацией и SEO-оптимизацией.

Технические требования

? Разработка интернет-магазина с продвинутым каталогом и фильтрацией (аналогpro-projector.ru)

? Адаптация под все устройства (десктоп, планшеты, мобильные)

? Автоматизированный парсинг товаров с их рерайтингом (SEO-описания от 2000 знаков, уникальность 90%+)

? Интеграция с платежными системами, CRM (Битрикс24, AmoCRM) и службами доставки (СДЭК, Boxberry, DHL)

? Оптимизация скорости загрузки (не более 2-3 секунд)

Платформа для разработки:

Мы рассматриваем варианты на 1С-Битрикс, WordPress (WooCommerce), OpenCart, Laravel + Vue.js/React или другие современные решения. Главное — стабильность, гибкость и удобство дальнейшего масштабирования.

Требования к кандидату:>

? Опыт работы с e-commerce-проектами от 2 лет

? Навыки интеграции CRM, API платежных систем и доставки

? Опыт работы с SEO-оптимизированными сайтами

? Понимание архитектуры высоконагруженных интернет-магазинов

>Будет плюсом:

?? Опыт работы с крупными e-commerce платформами

?? Кейсы по ускорению загрузки страниц и технической SEO-оптимизации

? Присылайте портфолио (5-10 проектов), сроки и стоимость реализации.

Битрикс24Дизайн сайтовИнтеграция платежных системПарсинг данныхСоздание интернет-магазинов
месяц назад
guest_1742615609410
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