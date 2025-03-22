Требуется создать клон дизайна интернет-магазина с сайта bryanjimenezny.com на платформе Wordpress.org. Необходимо адаптировать дизайн и добавить новые товары, чтобы запустить новый магазин. Опыт работы с Wordpress и знание веб-дизайна приветствуются.
Создания интернет-магазина
Требуется веб-разработчик для создания интернет-магазина
Наша компания Mira Comp ищет опытного веб-разработчика или команду для создания интернет-магазина проекторов и аксессуаров. Нам нужен функциональный, быстрый и адаптивный сайт с удобным каталогом, фильтрацией и SEO-оптимизацией.
Технические требования
? Разработка интернет-магазина с продвинутым каталогом и фильтрацией (аналогpro-projector.ru)
? Адаптация под все устройства (десктоп, планшеты, мобильные)
? Автоматизированный парсинг товаров с их рерайтингом (SEO-описания от 2000 знаков, уникальность 90%+)
? Интеграция с платежными системами, CRM (Битрикс24, AmoCRM) и службами доставки (СДЭК, Boxberry, DHL)
? Оптимизация скорости загрузки (не более 2-3 секунд)
Платформа для разработки:
Мы рассматриваем варианты на 1С-Битрикс, WordPress (WooCommerce), OpenCart, Laravel + Vue.js/React или другие современные решения. Главное — стабильность, гибкость и удобство дальнейшего масштабирования.
Требования к кандидату:>
? Опыт работы с e-commerce-проектами от 2 лет
? Навыки интеграции CRM, API платежных систем и доставки
? Опыт работы с SEO-оптимизированными сайтами
? Понимание архитектуры высоконагруженных интернет-магазинов
>Будет плюсом:
?? Опыт работы с крупными e-commerce платформами
?? Кейсы по ускорению загрузки страниц и технической SEO-оптимизации
? Присылайте портфолио (5-10 проектов), сроки и стоимость реализации.
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