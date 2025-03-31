Разработка интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт17 заявок72 просмотра

Разработка интернет магазина.
По стеку предпочтения такие, фронт должен быть на Vue 3/Nuxt/TailwindCSS, а бэк админ панели на Laravel/PHP/SQLite. API также как backend.
Так же требуется создать дизайн.
То есть проект под ключ, нужно создать до полной готовности.
Тз вышлю при обсуждение.

LaravelNuxtPHPSQLiteTailwind CSSVue.jsДизайн сайтовСоздание интернет-магазинов
месяц назад
WRRP334499
Андрей 
35 лет
7 месяцев в сервисе
Был
25 дней назад

Заявки фрилансеров

Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
10 часов назад
месяц назад
Андрей
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
89 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Интернет-магазины
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
месяц назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
месяц назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
месяц назад
Артём
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
69 отзывов
месяц назад
Денис
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
39 отзывов
месяц назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
месяц назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
5 отзывов
месяц назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
месяц назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
15 отзывов(-1)
месяц назад
ТОП-10
Интернет-магазины
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
85 отзывов
месяц назад
#1
Интернет-магазины
Дмитрий
 
36 лет
9 месяцев в сервисе
Был
17 часов назад
месяц назад
Искандер
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
16 часов назад
месяц назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
16 часов назад
2 отзыва
месяц назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
42 отзыва
месяц назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
61 отзыв
месяц назад