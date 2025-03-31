Разработка интернет магазина.

По стеку предпочтения такие, фронт должен быть на Vue 3/Nuxt/TailwindCSS, а бэк админ панели на Laravel/PHP/SQLite. API также как backend.

Так же требуется создать дизайн.

То есть проект под ключ, нужно создать до полной готовности.

Тз вышлю при обсуждение.