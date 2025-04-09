Собрать простой интернет-магазин на Битриксе

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Открыт6 заявок23 просмотра

Есть дизайн https://www.figma.com/design/G3dhYgTju4p7jP5RPL2bZR/O-%D1%88%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?node-id=0-1&t=MlQ0eNBiKEtX5E2a-1

Нужно собрать простой магазин согласно макетам на стандартных компонентах.

В заявке пишите срок и цену.

1С-БитриксFigmaСоздание интернет-магазинов
17 часов назад
Юрий
 
40 лет
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17 часов назад
36 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Максим
 
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Ольга
 
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Денис
 
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Андрей
 
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16 часов назад
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16 часов назад
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Интернет-магазины
Денис
 
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5 часов назад
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17 часов назад
Евгений
 
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