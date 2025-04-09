Ищется разработчик с опытом работы на CMS OpenCart для создания интернет-магазина для Европейского рынка. Необходимо реализовать базовый функционал и конструктора из представленных товаров. Проект требует долгосрочного сотрудничества. Предполагается работа над несколькими проектами.
Собрать простой интернет-магазин на Битриксе
Есть дизайн https://www.figma.com/design/G3dhYgTju4p7jP5RPL2bZR/O-%D1%88%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?node-id=0-1&t=MlQ0eNBiKEtX5E2a-1
Нужно собрать простой магазин согласно макетам на стандартных компонентах.
В заявке пишите срок и цену.
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