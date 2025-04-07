Разработка интернет-магазина на OpenCart для Европейского рынка

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок54 просмотра

Всем привет! Ищу в команду разработчика с опытом работы на CMS OpenCart. Проект интересней и не сложный. По мимо базового функционала необходимо реализовать конструктор из представленных товаров на сайте. Все подробности расскажу при обращении в личку, пишите мне в Telegam . Важно! Ищу человека не на разовые работы, а на долгосрочное сотрудничество. Проект не один, буду рад сотрудничеству.

CSSHTMLOpencartPHPСоздание интернет-магазинов
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