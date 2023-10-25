Добавить поиск на сайт

Чайт bushiny.ru Суть проблемы: выгрузка из 1С на сайт не работает. Ошибка "НЕ удалось установить соединение с сайтом" Возможно (не точно) проблема в ssl Нужно починить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на сверстанный сайт добавить внутренний поиск по сайту, 32 позиции, по ключевым словам
Более подробно готов обсудить в тг
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