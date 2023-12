PHP скрипт сортировки логов

Ищем исполнителя для реализации простого скрипта на PHP для сортировки логов сервера Debian.



Ниже две команды, которые мы используем в консоли для сортировки данных с нужных нам логов:



1. cat /var/www/www-root/data/logs/access.log | awk '{print $7}' | sort -n | uniq -c | sort -nr | head -30



2. awk '($9 ~ No such file or directory)' /var/www/www-root/data/logs/error.log | awk '{print $7}' | sort | uniq -c | sort -rn