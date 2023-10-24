PHP скрипт сортировки логов

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок146 просмотров
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Ищем исполнителя для реализации простого скрипта на PHP для сортировки логов сервера Debian.

Ниже две команды, которые мы используем в консоли для сортировки данных с нужных нам логов:

1. cat /var/www/www-root/data/logs/access.log | awk '{print $7}' | sort -n | uniq -c | sort -nr | head -30

2. awk '($9 ~ No such file or directory)' /var/www/www-root/data/logs/error.log | awk '{print $7}' | sort | uniq -c | sort -rn

PHP
2 месяца назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад