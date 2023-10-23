Создать сайт на WordPress

Нужен профи в JavaScript. Очень сложная задача, нужно довести до ума верстку видео плеера PlayerJS. Кандидатам будет отправлено дополнительное тз. Защита от ботов, сколько будет два + 2 = ваш ответ. Достойная оплата!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: создать сайт и поставить шаблон из themeforest на WP.
- Хостинг предоставляем.
- Умение пользоваться конструкторами и писать вручную будет плюсом.
По оплате и времени можете писать сразу при отклике. Также, если есть, примеры ваших работ с шаблонами.
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