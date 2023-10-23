Создать сайт на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок108 просмотров
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Задача: создать сайт и поставить шаблон из themeforest на WP.


- Хостинг предоставляем.

- Умение пользоваться конструкторами и писать вручную будет плюсом.


По оплате и времени можете писать сразу при отклике. Также, если есть, примеры ваших работ с шаблонами.

WordPressСайт на WordPress
2 месяца назад
guest_1697812776668
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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