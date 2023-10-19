Создать фильтры amoCRM

Есть сайт магазина одежды на WP и в работе используется плагин WooCommerce. Необходимо: 1) В плагин WooCommerce/Orders добавить в статусы заказа "Отправлен на производство", "Вышел с производства". 2) В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую
В амо срм нужно будет настроить так, чтобы в ней была база объектов, с их поиском , сортировкой по различным параметрам. (Метро , площадь, улица и т.д.)
Настроить поля , с разграничением доступа.
Метро, материал из которого построен дом, высота потолков , улица, площадь общая, площадь жилая , площадь кухни, количество комнат, количество спален, этаж , этажность , стоимость , валюта расчетов.
Также нужна выгрузка из срм в циан , Авито.
Выгрузка из срм презентации в пдф логотипами и без.
Кто готов взяться прошу написать телеграм, ориентировочную стоимость и сроки
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