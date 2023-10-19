Создать фильтры amoCRM

Приветствую

В амо срм нужно будет настроить так, чтобы в ней была база объектов, с их поиском , сортировкой по различным параметрам. (Метро , площадь, улица и т.д.)

Настроить поля , с разграничением доступа.

Метро, материал из которого построен дом, высота потолков , улица, площадь общая, площадь жилая , площадь кухни, количество комнат, количество спален, этаж , этажность , стоимость , валюта расчетов.

Также нужна выгрузка из срм в циан , Авито.

Выгрузка из срм презентации в пдф логотипами и без.

Кто готов взяться прошу написать телеграм, ориентировочную стоимость и сроки