Сделать копию сайта

Есть сайт samoilovart.com, нужно сделать его копию и натянуть на платформу ocshop в дальнейшем понадобиться интеграции с платежной системой stripe.

Внешне сайт должен быть похож на текущий, с максимально похожим дизайном и товарами 1 в 1, можно сделать через Парсинг или грабер