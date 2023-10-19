Сделать копию сайта

$3500
Веб-программированиеЗакрыт17 заявок388 просмотров
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Есть сайт samoilovart.com, нужно сделать его копию и натянуть на платформу ocshop в дальнейшем понадобиться интеграции с платежной системой stripe.

Внешне сайт должен быть похож на текущий, с максимально похожим дизайном и товарами 1 в 1, можно сделать через Парсинг или грабер

2 месяца назад
allcosmet
29 летРоссия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад