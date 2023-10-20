Поправить скрипт на PHP по генерации картинок из других картинок

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки213 просмотров
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Есть скрипт который склеивает картинку из слоев (других картинок) с рандомайзером, в нем есть баг, нужно посмотреть и решить

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PHP
2 месяца назад
achero
40 летБеларусь
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад