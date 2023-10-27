Laravel доработка

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Нужно дороботать проект по обучение
Добавить в проект систему многоуревного маркетинга
Техническое задание
1. Профиль
Реферальная ссылка
Делиться отдельным курсом
2. Возможность видеть рефералов вариант список
3. Возможность назначать админом
4. Менеджеров Ропов Директоров и Регионалов
Партнерская программа
Менеджер
за личную продажу 1 уровень 10%
Роп руководитель отдела продаж
За личную продажу реф бонус 20%
2 уровень 10%
Директор по продажам
реф бонус 30%
2 уровень 10%
3 уровень 10%
Региональный директор
реф бонус 40%
2 уровень 10%
3 уровень 10%
4 уровень 10%
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