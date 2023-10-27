Laravel доработка

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок183 просмотра
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Нужно дороботать проект по обучение 

Добавить в проект  систему многоуревного маркетинга 

Техническое задание

1. Профиль

      Реферальная ссылка

       Делиться отдельным курсом

2. Возможность видеть рефералов вариант список

3. Возможность назначать админом

4. Менеджеров Ропов Директоров и Регионалов

Партнерская программа

Менеджер

за личную продажу 1 уровень 10%

Роп руководитель отдела продаж

За личную продажу реф бонус 20%

2 уровень 10%

Директор по продажам

реф бонус 30%

2 уровень 10%

3 уровень 10%

Региональный директор

реф бонус 40%

2 уровень 10%

3 уровень 10%

4 уровень 10%

Laravel
2 месяца назад
crmerpconfidence
Артур 
22 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад