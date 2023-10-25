Создание и внедрение на ТГ канал чат бота по техническому заданию.

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок293 просмотра
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Необходимо по имеющемуся техническому заданию создать для Телеграм канала чат бота а так же интегрировать его на сам канал.Сроки и условия обсуждаемы,оплата высокая.

месяц назад
guest_1698506314624
Россия
2 месяца в сервисе
Была
4 дня назад