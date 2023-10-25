Требуется начинающий специалист по SMM на разовое задание. Поручу реальный проект, надо, чтобы на одну-три страницы пошел трафик из соцсетей. Написана неплохая онлайн-игра. Позавчера 1,5 тысячи человек играло. Вчера - 1 тысяча. ...
Создание и внедрение на ТГ канал чат бота по техническому заданию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо по имеющемуся техническому заданию создать для Телеграм канала чат бота а так же интегрировать его на сам канал.Сроки и условия обсуждаемы,оплата высокая.
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