Доработка сайта на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки100 просмотров
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Требуется доработка сайта на Wordpress (сайт не простой, много сложного функционала).

WordPressДоработка сайта на WordPress
2 месяца назад
feks
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад