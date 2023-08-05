Добавить скрипт обновления даты на сайт

Сайт html: https://2.ikrarybka.store. Нужно вставить скрипт обновления даты акции.

В карточки товаров есть акция и акция требует срок завершения сейчас стоит 8 часов - нужно заменить на скрипт который будет ставить: текущий день и обновления в 00:00 на новый актуальный день. Пример скрипта:

<script>

// Получение текущей даты

var currentDate = new Date();

// Форматирование даты в нужном формате

var day = currentDate.getDate();

var month = currentDate.getMonth() + 1; // добавляем 1, так как месяцы в JavaScript начинаются с 0

var year = currentDate.getFullYear();

// Обновление содержимого элемента с id "currentDate" новой датой

document.getElementById("currentDate").textContent = day + "." + month + "." + year;

</script>

пишите обсудим