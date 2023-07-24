Нужно сделать автотесты с возможностью запуска их с телефона

Необходимо найти и исправить баг на сайте. Часть пользователей с сайта с телефона жалуются, что сайт самопроизвольно перезагружается, раз в 10-20+/- минут. Возможно дело в плагинах оптимизации, возможно в рекламе на сайте. Очень тяжело ...