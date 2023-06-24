Найти баг на сайте

Необходимо найти и исправить баг на сайте. Часть пользователей с сайта с телефона жалуются, что сайт самопроизвольно перезагружается, раз в 10-20+/- минут.



Возможно дело в плагинах оптимизации, возможно в рекламе на сайте. Очень тяжело найти проблему.



Примеры: https://docs.google.com/document/d/1DedaFQcajbXP2noK5oGDwfb6E-JR7x5coH9zC3Lo2c4/edit?usp=sharing