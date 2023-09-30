Manual Middle QA Engineer

Тестирование сайтовЗакрыт4 заявки169 просмотров
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Добрый день!

Мы занимается разработкой собственного продукта на рынке отельного бизнеса.

Сейчас мы расширяем команду и ищем талантливого специалиста на позицию Junior Manual QA Engineer.

Обязанности:

  • Анализ результатов тестирования и подготовка отчетов;

  • Составление и актуализация планов тестирования;

  • Взаимодействие с участниками команды для решения возникших проблем;

  • Участие в ревью требований, UI/UX и всех типов проектной документации.

  • ??Тестирование, анализ результатов тестирования и подготовка отчетов;

Требования:

  • Проектирование тестов, создание тестовой документации;

  • Знания методологий разработки ПО и подходов к его тестированию;

  • Опыт работы на проектах без документированных требований;

  • Опыт работы с базами данных (PostgreSQL);

  • Опыт в Web-тестировании от года;

  • Опыт работы с API (Postman, Swagger);

  • Умение читать и анализировать логи;

  • Развитые аналитические способности, хорошая память, стрессоустойчивость, ответственность;

Важно

  • расположение, не рф и рб

  • оплата только через swift переводы в USD.

  • не outsource

3 месяца назад
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
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