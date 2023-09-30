Manual Middle QA Engineer

Задание на создание автотестов с возможностью запуска с телефона Цель задания: Написать автотесты с использованием Cypress, которые можно будет запустить с мобильного устройства. Требования: Настройка окружения: Убедитесь, что у вас установлен ...
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Добрый день!
Мы занимается разработкой собственного продукта на рынке отельного бизнеса.
Сейчас мы расширяем команду и ищем талантливого специалиста на позицию Junior Manual QA Engineer.
Обязанности:
Анализ результатов тестирования и подготовка отчетов;
Составление и актуализация планов тестирования;
Взаимодействие с участниками команды для решения возникших проблем;
Участие в ревью требований, UI/UX и всех типов проектной документации.
??Тестирование, анализ результатов тестирования и подготовка отчетов;
Требования:
Проектирование тестов, создание тестовой документации;
Знания методологий разработки ПО и подходов к его тестированию;
Опыт работы на проектах без документированных требований;
Опыт работы с базами данных (PostgreSQL);
Опыт в Web-тестировании от года;
Опыт работы с API (Postman, Swagger);
Умение читать и анализировать логи;
Развитые аналитические способности, хорошая память, стрессоустойчивость, ответственность;
Важно
расположение, не рф и рб
оплата только через swift переводы в USD.
не outsource
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