Проверить ошибки в коде сайта на php и написать отчет по ним

$100
Тестирование сайтовЗакрыт10 заявок107 просмотров
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Есть исходники трех одинаковых проектов с небольшими отличиямив дизайне, возможно доработны не на 100% 

Это сайт знакомств написанный на PHP , codeigniter 3. Нужно локально развернуть просмотреть 3 сайта выбрать какой из них максимально готов и имеет меньше ошибок, дать рекомендацию с каким лучше работать. В дальнейшем возможно сотрудничесво по доработке, на постоянной основе.

PHP
2 месяца назад
guest_1697533865828
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад