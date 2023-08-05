Проверить ошибки в коде сайта на php и написать отчет по ним

Есть исходники трех одинаковых проектов с небольшими отличиямив дизайне, возможно доработны не на 100%

Это сайт знакомств написанный на PHP , codeigniter 3. Нужно локально развернуть просмотреть 3 сайта выбрать какой из них максимально готов и имеет меньше ошибок, дать рекомендацию с каким лучше работать. В дальнейшем возможно сотрудничесво по доработке, на постоянной основе.