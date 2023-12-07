TP0955455271

Качество и скорость мой девиз

Меня зовут Татьяна.

Помогу Вам в работе с текстами.

Гарантирую что сделаю все качествен-но и быстро.

Украинский и русский мои родные

языки, владею обеими в совершенстве.

Работала корректором в типографии.

В связи со сложившейся ситуацией в

Украине, и соответственно в моей семье все изменилось. Доход в семью:

Я, дочка в декрете, внучка два годика

и муж инвалид первой группы, прино- шу только я. Зарплата минималка, поэ- тому деньги очень нужны.

Обещаю работать качественно, заказ

выполнять в строк.

Буду рада сотрудничеству.

Заранее спасибо.