TP0955455271

Качество и скорость мой девиз
Меня зовут Татьяна.
Помогу Вам в работе с текстами.
Гарантирую что сделаю все качествен-но и быстро.
Украинский и русский мои родные
языки, владею обеими в совершенстве.
Работала корректором в типографии.
В связи со сложившейся ситуацией в
Украине, и соответственно в моей семье все изменилось. Доход в семью:
Я, дочка в декрете, внучка два годика
и муж инвалид первой группы, прино- шу только я. Зарплата минималка, поэ- тому деньги очень нужны.
Обещаю работать качественно, заказ
выполнять в строк.
Буду рада сотрудничеству.
Заранее спасибо.