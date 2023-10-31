Вытянуть контакты

$29
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок164 просмотра
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Необходимо вытянуть следующие данные по сайтам с этой странице:

https://websummit.com/startups/featured-startups

Необходимо вытянуть:

Название, описане, логотип, ссылки на сайт и соцсети

https://prnt.sc/CRzTYOouHRPT

На выходе спредшит, со списком компаний. Оплата по факту либо БС, Нужно сделать завтра на вечер (1.11.2023 23:59)

2 месяца назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад