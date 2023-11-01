Адаптувати розширення для Хрома

Веб-программированиеЗавершен4 заявки79 просмотров
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В мене є самописне розширення для гугл хрому, який містить методи для отримання та відображення додаткової інформації про вакансії. 

Там по суті всі в одному js файлі.

Нещодавно сайт, для якого це розширення робилось, змінив дизайн, і плагін перестав працювати.

Треба адаптувати під нову структуру сторінки сайту, щоб плагін запрацював.

Хто може зробити пишіть вартість та терміни.

2 месяца назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
eloh1m
19 летКазахстан
год в сервисе
Был
7 дней назад
2 месяца назад
$15
1 день
USDT
Все отлично. Бьістрое решение вопроса. Мои рекомендации!
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