Создать базу MySQL

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок149 просмотров
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Есть файл HTML, в нем уже созданы элементы. Нужно создать базу MySQL и файлы которые обеспечат корректное взаимодействие структуры HTML с базой данных. Создать условия авторизации и доступа к базе.  ТЗ есть в закрепе. Файл HTML скину исполнителю.

MySQL
2 месяца назад
Andreev17
Артем 
37 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад