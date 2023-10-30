Есть файл HTML, в нем уже созданы элементы. Нужно создать базу MySQL и файлы которые обеспечат корректное взаимодействие структуры HTML с базой данных. Создать условия авторизации и доступа к базе. ТЗ есть в закрепе. Файл HTML скину исполнителю.