Нужен Nuxt Vue разработчик с опытом

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок41 просмотр
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Доработать действующий проект компании по недвижимости
Сроки горят, нужен отвественный подход.
Прошу новичков без портфолио не беспокоить.

2 месяца назад
ababken96
27 летАрмения
5 лет в сервисе
Был
13 дней назад