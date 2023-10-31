Доопрацювання бекенду мобільного додатку Taximer

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок147 просмотров
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Додаток таксимер є агрегатором таксі служб.

Посилання на сайт: https://taximer.com.ua/

Програма надає rest api для мобільних платформ android, ios.

Написано на php+(symfony).

Завдання:

  • Оновлення стеку бекенд сервісу до більш сучасного

  • Доопрацювання інтеграції з api провайдера ще одного програмного забезпечення для служб таксі.

  • Доопрацювання системи відгуків і відповідей на відгуки в додатку\адмінці

  • Впровадження нових фіч

  • Виправлення помилок

  • Рефакторинг бекенд сервісу

  • Оптимізація продуктивності

  • розвиток направлення безготівкові платежі

* завдання більш детально можно обговорити під час колу.

 

Необхідні навички:

  • Php7+

  • Symfony (від 1 року)

  • Doctrine (від 1 року)

  • Досвід праці з mysql

  • Досвід розробки rest сервисов

  • Розуміння принципів ООP, SOLID

 

Буде плюсом: 

  • Написання функціональних та юніт тестів

  • Досвід праці з:

  • Gitlab

  • Redis

  • Docker

  • Symfony messenger component

  • Xdebug

 

Technical stack: 

  • PHP 7.3

  • Symfony 4 

  • MySQL 5.7+ 

  • Redis 

  • Centrifugo 

  • Sentry

  • Supervisor

2 месяца назад
Grigory_B
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад