Скачать HLS и конвертировать в .mp4, синхронизации субтитров

Необходимо собрать систему, работающую в три этапа.

1) Скачать HLS и конвертировать в .mp4

В поле у нас есть ссилка к HLS файл с разширением .m3u8 которая находится на другом сервере. Этот файл следует сохранить на нашем Linux веб-сервере, конвертировав его в .mp4 . Должна быть возможность выбрать, какое из разрешений, содержащихся в файле .m3u8, хотим сохранить как mp4.

Полученный файл .mp4 используем как ссилка синхронизации субтитров на следующем этапе.

2) Синхронизации субтитров

Во втором поле имеем ссилка к файл с субтитрами в формате .vtt , который находится на нашем сервере, по идее он не синхронизирован с только что записанным файлом mp4

Для синхронизации между файлом .mp4 и файлом .vtt используйте этот скрипт Python - https://github.com/sc0ty/subsync

Он будет использовать уже записанный файл mp4 в качестве ссылки для синхронизации проблемного файла с субтитрами.

3) После успешной синхронизации создается новый синхронизированный .vtt файл , а mp4 файл следует удалить с сервера.