Дизайн в figma Под АПИ Подробнее кандидатам, оставляйте телеграм
Скачать HLS и конвертировать в .mp4, синхронизации субтитров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо собрать систему, работающую в три этапа.
1) Скачать HLS и конвертировать в .mp4
В поле у нас есть ссилка к HLS файл с разширением .m3u8 которая находится на другом сервере. Этот файл следует сохранить на нашем Linux веб-сервере, конвертировав его в .mp4 . Должна быть возможность выбрать, какое из разрешений, содержащихся в файле .m3u8, хотим сохранить как mp4.
Полученный файл .mp4 используем как ссилка синхронизации субтитров на следующем этапе.
2) Синхронизации субтитров
Во втором поле имеем ссилка к файл с субтитрами в формате .vtt , который находится на нашем сервере, по идее он не синхронизирован с только что записанным файлом mp4
Для синхронизации между файлом .mp4 и файлом .vtt используйте этот скрипт Python - https://github.com/sc0ty/subsync
Он будет использовать уже записанный файл mp4 в качестве ссылки для синхронизации проблемного файла с субтитрами.
3) После успешной синхронизации создается новый синхронизированный .vtt файл , а mp4 файл следует удалить с сервера.
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование2 заявкиЗакрыт22 дня назад
Добрый день! Необходимо завернуть в приложение интернет магазин. И опубликовать в нашем кабинете ios Просьба сразу указывать цену и срок.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт22 дня назад
Доработать действующий проект компании по недвижимости Сроки горят, нужен отвественный подход. Прошу новичков без портфолио не беспокоить.Веб-программирование8 заявокЗакрыт22 дня назад
- $100
Нужен билинг для кардсервера наложенны biiling.3.0 .3.5.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт22 дня назад
- $30
Невозможно подключиться к MySQL-серверу. satge.xyz такая проблема мой биллинг завис не знаю что делать нужно поправить если возможнаВеб-программирование8 заявокЗакрыт22 дня назад
Добрый день, Мы работаем с несколькими софтами MailWizz одновременно. При этом приходится создавать письма для отправки, вручную переключаясь между аккаунтами. Нам нужен скрипт, который будет содержать в себе редактор для создания письма (можно просто вставку ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт22 дня назад
Додаток таксимер є агрегатором таксі служб. Посилання на сайт: https://taximer.com.ua/ Програма надає rest api для мобільних платформ android, ios. Написано на php+(symfony). Завдання: Оновлення стеку бекенд ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт23 дня назад
- $29
Необходимо вытянуть следующие данные по сайтам с этой странице: https://websummit.com/startups/featured-startups Необходимо вытянуть: Название, описане, логотип, ссылки на сайт и соцсети https://prnt.sc/CRzTYOouHRPT На выходе спредшит, ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт23 дня назад
- $10
Сайт html: https://2.ikrarybka.store. Нужно вставить скрипт обновления даты акции. В карточки товаров есть акция и акция требует срок завершения сейчас стоит 8 часов - нужно заменить на скрипт который будет ставить: текущий день и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Есть файл HTML, в нем уже созданы элементы. Нужно создать базу MySQL и файлы которые обеспечат корректное взаимодействие структуры HTML с базой данных. Создать условия авторизации и доступа к базе. ТЗ есть в закрепе. Файл HTML ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт23 дня назад